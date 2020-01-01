وفاء عامر: رجاء الجداوي كانت تشجع الفنانين على المشاركة في فعاليات صندوق تحيا مصر

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نعت الفنانة وفاء عامر، الفنانة رجاء الجداوي التي وفاتها المنية اليوم متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، قائلة: "أم عظيمة، ولم أذهب لمناسبة سواء سواء فرح أو حزن إلا ووجدت رجاء أول واحدة".



وأشارت "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن رجاء الجداوي كانت تؤكد على كل الفنانين أن يشاركوا في فعاليات صندوق تحيا مصر.



وأضافت الفنانة الفنانة وفاء عامر، "كنت بكلم بوسي شلبي النهاردة قولتلها أيوة يا رجاء.. إحنا أموات أولاد أموات، ولكن رجاء كانت صاحبة بصمة".



وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".



يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎



أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

