العناني يستعرض إجراءات الوقاية من كورونا مع سفيري أوكرانيا وبيلاروسيا

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سفير دولة أوكرنيا بالقاهرة، كما التقى أيضا بسفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، وخلال هذه اللقاءات تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين هاتين الدولتين ومصر وخاصة فى مجال السياحة والآثار.





جاء ذلك فى ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من ١ يوليو الجاري وبعد وصول عدد من الرحلات السياحية الأوكرانية والبيلاروسية فى أولى أيام استئناف الحركة.





ومن جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار التدابير والاجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة لضمان صحة وسلامة كافة الزائرين والعاملين في قطاع السياحة مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.





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