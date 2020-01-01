تعليق راموس بعد الانتصار على أتليتك بلباو في الليجا

تحدث سيرجو راموس مدافع فريق ريال مدريد على فوز فريقه على حساب أتليتك بلباو بنتيجة هدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الليجا.





وسجل راموس هدف فريق ريال مدريد الوحيد في المباراة عن طريق ركلة جزاء في الشوط الثاني.





وقال راموس في تصريحات صحفية عقب المباراة : "نحن نريد هذه الليجا بغض النظر عن نن يسجل الهدف، ولو كنت أريد الحصول على جوائز فردية كنت لعبت التنس".





وتابع : "الليجا لن يتم الفوز بها او خسارتها بواسطة الحكام، وعليك أن تنظر إلى اللاعبين، والحكام هناك للمساعدة وفي بعض الأحيان يكونون على حق وأحيانًا لا".





وواصل عن اعتراض لاعبو اتليتك بلباو والمطالبة بركلة جزاء : "ضغطت على حذاء راؤول جارسيا، وحينها أدرت ظهري، ولا أعتقد أنها كانت متعمدة".