في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين
الأحد 05/يوليه/2020 - 07:28 م
حسام مجدي
اقترب النادي الأهلي
خلال الأيام القليلة القادمة من حسم صفقتين مفاجأتين خلال فترة الانتقالات الصيفية
الحالية لتدعيم الفريق الأحمر بالموسم المقبل.
وأصبح المارد
الأحمر على بعد خطوات من حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب في الأيام
المقبلة.
ويحاول الأهلي
حاليا حسم بعض التفاصيل الماضية مع إدارة المقاولون العرب في الساعات القادمة ليتم
الإعلان الرسمي عن الصفقة.
كما اقترب النادي
الأهلي بشدة من ضم جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف لتدعيم خط
الهجوم بالفريق.
وكان موليكا قد
أبدى ترحيبه الشديد بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف ولكن يتبقى حسم الأمر
مع نادي مازيمبي بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن
يعلن المارد الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة بشكل رسمي عن حسم هاتين الصفقتين
والإعلان عنهم.