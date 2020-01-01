في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

اقترب النادي الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة من حسم صفقتين مفاجأتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

 

وأصبح المارد الأحمر على بعد خطوات من حسم صفقة طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب في الأيام المقبلة.

 

ويحاول الأهلي حاليا حسم بعض التفاصيل الماضية مع إدارة المقاولون العرب في الساعات القادمة ليتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.

 

كما اقترب النادي الأهلي بشدة من ضم جاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي في الصيف لتدعيم خط الهجوم بالفريق.

 

وكان موليكا قد أبدى ترحيبه الشديد بالانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف ولكن يتبقى حسم الأمر مع نادي مازيمبي بشكل رسمي.

 

ومن المتوقع أن يعلن المارد الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة بشكل رسمي عن حسم هاتين الصفقتين والإعلان عنهم.

 

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