بمشاركة صلاح وتريزيجيه.. ليفربول يسقط أستون فيلا بثنائية فى البريميرليج

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا صعبا على حساب نظيره نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه بنتيجة هدفين مقابل لاشئ فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشارك المهاجم الدولي المصري محمد صلاح فى المباراة كاملة ونجح فى صناعة الهدف الثاني لفريقه بينما استبدل تريزيجيه فى الدقيقة 83 بينما ظل أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء ولم يشارك فى المباراة.

واستطاع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف فريق ليفربول الأول فى الدقيقة 71 وأضاف جونز الهدف الثاني بالدقيقة 89 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يبقي نادي استون فيلا فى المركز قبل الأخير بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يظل ليفربول المتوج بالبطولة فى المركز الأول.