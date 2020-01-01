الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - إنتر ميلان 1 × 2 بولونيا الأحد 05/يوليه/2020 - 07:24 م Advertisements أخبار تهمك تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني منذ حوالي 3 ساعات بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي منذ ساعة و 25 دقيقة الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل منذ ساعتين و 51 دقيقة عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي منذ حوالي 12 ساعة تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو منذ أقل من ساعتين «اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع منذ حوالي 20 ساعة في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين منذ أقل من نصف ساعة منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا منذ حوالي 6 ساعات البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة" منذ حوالي 16 ساعة عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح منذ حوالي 6 ساعات ناصر ماهر يصدم الأهلي منذ ساعة و 11 دقيقة نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة منذ أقل من ساعة انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد منذ حوالي 3 ساعات "الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة منذ حوالي 11 ساعة