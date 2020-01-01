المكسيك: تحطم طائرة مدنية كبيرة على طريق للسيارات
الأحد 05/يوليه/2020 - 07:04 م
وكالات
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر طائرة مدنية كبيرة سقطت على طريق للسيارات في ولاية كينتانا رو المكسيكية، نقلا عن "روسيا اليوم".
ويذكر أن أعلنت قيادة البحرية المكسيكية، عن تحطم طائرة هليكوبتر من طراز "بلاك هوك" في بجنوب البلاد، ومقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين بالحادث.
وقالت القيادة في بيان: "نعلن، للأسف الشديد، أن طائرة هليكوبتر بلاك هوك، تابعة للبحرية تحطمت في قرية تيبيكويتلابا، بلدية تيويبانغو، بولاية فيراكروز".
وأفاد وزير البحرية المكسيكية عبر حسابه على تويتر، بمقتل أحد عناصر شرطة ولاية فيراكروز، وإصابة تسعة آخرين.
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