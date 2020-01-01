صحيفة: الإمارات أثبتت للعالم أنها رمز للعطاء الإنساني

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:18 م
المساعدات الطبية الإماراتية
المساعدات الطبية الإماراتية
وكالات

كل أزمة أو مشكلة يمرّ بها العالم كان لدولة الإمارات العربية المتحدة فيها بصمة عطاء، فقد أثبتت أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" للعالم أجمع أن "الإمارات دولة رائدة عالمية في الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية الحرجة رغم عوائق إغلاق الحدود".

وقالت صحيفة "البيان" الإماراتية: استشعاراً لدورها الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة والمحتاجة في شتى أنحاء العالم.

ولقد كشف وباء كورونا عن مدى الترابط الإنساني، فأثبتت الإمارات للعالم أنها سند للمحتاجين ورمز للعطاء الإنساني وصاحبة رسالة سامية تحمل قيماً ومبادئ نبيلة تنادي بها قيادتنا الرشيدة، وتعمل من أجلها في خدمة الإنسان.

ولاغني عن القول، إن المساعدات التي قدمتها الإمارات لدول العالم لا تعكس فقط ثقافة وسلوكاً وأخلاقاً، بل تجسّد أيضاً الإنسانية والمفهوم المعروف باسم المصير المشترك للإنسانية، وبهذا ضربت الدولة أروع الأمثلة في مساعدة الآخرين؛ القريب منهم والبعيد، ولهفة المستنجد ومساعدة المستغيث، حتى يتجاوز محنته، واتخذت من المجال الإنساني واحداً من أهدافها الدائمة لخدمة البشرية.

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