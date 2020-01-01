بريطانيا تسجل انخفاض في عدد وفيات كورونا اليوم

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:16 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد مقابل 67 في إحصائية أمس السبت.

 

وأفادت وزارة الصحة بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22 حالة لتصل إلى 44220.

 

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 1 يونيو 176 حالة، وفي 2 يونيو 89، و3 يونيو 137، و4 يونيو 67 وفاة.

 

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 516 حالة ليبلغ 285416.

 

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن عدد الوفيات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة تجاوز 54000 حالة، وتعتبر بريطانيا الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والـ8 من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453  مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في بريطانيا فيروس كورون عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا بريطانيا

أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ناصر ماهر يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 9 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

منذ ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 20 ساعة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

إسبانيا تعلن عدم تسجيل وفيات جديدة بفيروس كورونا

إسبانيا تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا لليوم الثاني

بريطانيا تسجل 324 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل انخفاضا في أعداد وفيات فيروس كورونا

فرنسا تسجل انخفاض كبير لمعدل المتوفين بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 55 حالة وفاة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

06:55 م

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

06:00 م

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»