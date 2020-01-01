الرميح: إصابة رئيس الأركان التركي فى ضربات قاعدة الوطية بليبيا (فيديو)

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قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إنه لا توجد دولة كاملة الأركان ذات سيادة في ليبيا في ظل وجود خونة وعملاء في الداخل الليبي.



وتابع "الرميح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، "لولا خيانة الداخل ما تجرأ أعداء الخارج".



وأشار مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي إلى أن الرئيس السيسي، ورؤساء فرنسا، وروسيا، في لقائهم مع عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، أكدوا أنهم لن يسمحوا بالعبث الذي يحدث في الملف الليبي.



وأوضح أنه أصيب 6 قادة عسكريين أتراك، ومعهم جنود مرتزقة، في الضربات على قاعدة الوطية، مؤكدا أن هناك أنباء من مصادر موثوق فيها تؤكد إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة.



وأكد الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن دول العالم الكبرى يعلمون متى يحذر السيسي وهو رجل حكيم وصادق.





وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.



ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.



وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.



وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.



ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.



كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

