علي طرفاية: ما يحدث من تركيا تجاة ليبيا احتلال (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الكاتب الصحفي، على طرفاية، المتخصص في الشأن الليبي، إنه يرفض حديث رئيس أركان الجيش التركي عن ليبيا كأنها مستعمرة تركية.

وتابع "طريفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن رئيس الأركان التركي تحدث عن أن أجداده انسحبوا من المنطقة، مؤكدا أنهم باقون هنا-ليبيا-للأبد.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن تطورات الوضع في ليبيا يهدد بشكل قاطع الأمن القومي للدول العربية، موضحا أن هناك 70 مليار دولار استثمارات ليبية في الخارج تحت تحكم الإخوان وتركيا وقطر.
   


وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

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