خالد عكاشة: غياب دولي غير مبرر تجاه خروقات تركيا في ليبيا (فيديو)

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تركيا تسعى لتحويل قاعدة الوطية في ليبيا إلى قاعدة عسكرية تركية على غرار ما فعلته في سوريا.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد أن هناك غياب دولي غير مبرر بشأن مواجهة خروقات تركيا في ليبيا»، مؤكدا أن أردوغان يحاول استغلال انشغال أوروبا بالمشكلات الداخلية لتعزيز تواجده في ليبيا.

وناشد العقلاء في الغرب الليبي قائلا: "تواجد تركيا لا يوجد له وصف سوى الاحتلال، ويجب عدم الاستسلام للهيمنة التركية"، مشيرا إلى أن تركيا تحاول تكرار نموذج الحرس الثوري الإيراني في ليبيا.

    

وأكد أن تركيا تسعى لسرقة مقدرات الشعب الليبي، مشيدا بتنظيم تظاهرات في بنغازي لإعلان الجهاد ضد العدوان التركي كونها تعبر عن الليبيين.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.

وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.

وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.

ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.

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