ولاية فلوريدا الأمريكية تتجاوز ألمانيا بعدد إصابات كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:10 م
كورونا في فلوريدا
كورونا في فلوريدا

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فلوريدا الأمريكية، في بيان لها اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل الولاية فقط إلى أكثر من 200 ألف حالة، وهذا الرقم يتجاوز عدد المصابين بألمانيا.

 

وأوضح بيان السلطات الصحية، أنه يبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في فلوريدا 200111 حالة، ووصول عدد الحالات الناجمة عن الفيروس لتتخطى 3731 حالة وفاة، وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت الولاية 9999 إصابة جديدة و8 حالات وفاة.

 

وأمس السبت، أعلنت السلطات الصحية في فلوريدا أن مؤشر إصابات فيروس كورونا اليومية، سجل زيادة قياسية بلغت 11458 حالة.

 

يذكر أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الألمانية، أعلن في آخر إحصائياته، أن إصابات كورونا في ألمانيا بلغت 196335 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453  مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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