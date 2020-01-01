خالد الجندى يعاتب سعد الهلالي بسبب فتوى تصرفات النبى محمد ليست دينًا (فيديو)









ودعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى مناظرته فيما يتعلق في الاختلاف بينهما حول فتواه بعدم وقوع الطلاق الشفوي.



وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أمس السبت: "أن الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، اختلف معي بكل احترام، وادعوه للمناظرة، لعرض فكره وعلمه، فإذا اقنعنى بوقوع الطلاق الشفوي، فأنى سأعتذر للأمة كلها".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "أنا أقول ما يرضى الله ولا أسعى لمنصب او كرسي في السلطة، بالاختلاف نحيا ونعيش وهو أمر ايجابي".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.



ودعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى مناظرته فيما يتعلق في الاختلاف بينهما حول فتواه بعدم وقوع الطلاق الشفوي.وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أمس السبت: "أن الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، اختلف معي بكل احترام، وادعوه للمناظرة، لعرض فكره وعلمه، فإذا اقنعنى بوقوع الطلاق الشفوي، فأنى سأعتذر للأمة كلها".وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "أنا أقول ما يرضى الله ولا أسعى لمنصب او كرسي في السلطة، بالاختلاف نحيا ونعيش وهو أمر ايجابي".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى أمس.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

عاتب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الشيخ سعد الدين الهلالي، بسبب قوله إن تصرفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليست دينا.وقال الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد: "هذا الكلام يحتاج إلى توضيح، ما الذي تقصده بهذا المعنى؟ ولو كنت تقصد معنى آخرًا فيجب أن يوضح هذا المعنى".وأضاف: "تصرفات النبي من قول أو فعل أو إقرار في المسائل الشرعية هي من مصادر التشريع التي بني عليها الإسلام.. لك كل الاحترام والتقدير ولكن لا بد من تنبيه الناس بشأن المقصود من الألفاظ حتى لا يحدث التباس، وأظن فيك أنك تقصد أمرًا طيبًا وهو عدم الخلط بين الأفعال البشرية الجبلية التي لا ينبني عليها التشريع والعلوم التجريبية فليس مطلوبًا من النبي أن يكون مهندسًا وطبيبًا وقد يصيب فيها ويخطئ، والأفعال التشريعية، ومن ثم لا بد أن نفرق بين التصرفات التي تصدر عن النبي".وأردف: "وكذلك إذا كان الأمر يتعلق بالاجتهادات النبوية الكريمة، فالنبي قد يجتهد، ولو كان صوابا جوزه الوحي ولو كان مخالفًا للصواب نزل الوحي موجهًا ومعلما مثل قوله تعالى يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله".