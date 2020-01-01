زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
ريهام على
قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم يحتل محصول القطن في مصر مكانة متميزة بالنسبة للمحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية الهامة، فمن الناحية التصنيعية يستخدم القطن الشعر في صناعة الغزل والنسيج، أما بذرة القطن فهي أحد مصادر الزيوت الهامة ومخلفاتها تستخدم في تصنيع الأعلاف.

ومن الناحية التصديرية فهو المحصول التصديري الأول لما اشتهر به القطن المصري في الأسواق الخارجية بصفاته المتميزة من حيث طول التيلة، والمتانة، والنعومة والتجانس.

خلال ذلك قامت إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام إدارة المكافحة بتشكيل لجان من إدارة المكافحة بمديرية الزراعه بالفيوم المهندس ممدوح حامد والمهندس ربيع محفوظ والمهندس فكري سلطان والمهندس حسين القرملاوى والمهندس طة داهش والمهندس مصطفي محمد على لمتابعة مكافحة الآفات التي تصيب محصول القطن بالرش الدورى بمراكز الفيوم.

قامت اللجان بمتابعة نهاية الرشة الأولى من الرش الدوري لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠ لمكافحة ديدان اللوز الشوكية والقرنفلية بمبيد بستبان ٤٨ % بمعدل لتر واحد للفدان، وذلك على قرى الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بحضور المهندس ناصر ميلاد رئيس قسم المكافحة ومهندسي المكافحه ومديري الجمعيات الزراعية بناحية أبجيج حوض أبو سعدة البحري مساحة ٣٠ فدان، وناحية دسيا حوض رضوان مساحة ٢٠ فدان وناحية أبو السعود حوض علي عيسوي مساحة ٣٥ فدان وناحية الصالحية حوض الرقبه مساحة ٢٣ فدان.

كما قامت اللجنة بالمرور على قرى المركز بالإدارة الزراعية بسنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة وبحضور رئيس قسم المكافحه بالادارة ومهندسي المكافحة بالإدارة بناحية بني عتمان حوض فانوس الشرقي والغربي مساحة ٣٠ فدان.

وكذلك قامت لجنة المديريه بالمرور على قرى المركز بإدارة طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بحضور المهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحه بالادارة والمهندس عماد وكيل الادارة ومهندسي المكافحة ومديري الجمعيات الزراعية بناحية كفر محفوظ حوض تنجان مساحة ٢٨ فدان وناحية معصرة صاوي حوض العشرة وتراسيس مساحة ٧٠ فدان.

كما قامت اللجنة بالمرور على مراكز الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس علي المهدي مدير الإدارة بحضور المهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة والمهندس مجدي محمود رئيس قسم المتابعة بالإدارة ومهندسين المكافحة بناحية جمعيات العلوية وشكشوك والخالدية وأبوشنب.
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠
زراعة الفيوم: الانتهاء من رش 170 فدان من الرشة الأولى لمحصول القطن موسم ٢٠٢٠

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