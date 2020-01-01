التعليم: إتمام إجراءات اعتماد اختبارات الـACT بشهادة الدبلومة الأمريكية

الأحد 05/يوليه/2020 - 07:06 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
ريم محمود
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتمام إجراءات اعتماد اختبارات الـACT ضمن نظم الاختبارات المقررة بشهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات بجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل النظم التعليمية لأبنائها الطلاب.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك جاء بجانب ما هو مقرر في هذا الشأن سابقًا من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها وذلك وفقًا للتالي:

- تطبيق اختبارات الـACT ضمن اختبارات شهادة الدبلومة الأمريكية المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية، وذلك بجانب ما هو مقرر في هذا الشأن من نظم وبذات القواعد المقررة فيما يتعلق بتنظيم القبول بالجامعات بشأن الاختبارات المناظرة لها.

- تتم هذه الاختبارات على أساس اختبار الـACT يضم اختبارات (E-math- science- reading) يؤهل للالتحاق بالكليات غير العملية، واختبار الـACT مواد متخصصة في مواد (math- science) بشأن التأهيل للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي.

- تطبق اختبارات الـACT لمحاولات يوليو وسبتمبر عام 2020 استثناء مما سبق فيما تعذر اتمامه لضيق الوقت على أن تسرى كافة القواعد فيما يلي من اختبارات ودون استثناء. 

- تجرى اختبارات الـACT من خلال من خلال سبع محاولات على مدار العام الدراسي وتبدأ الاختبارات من الناحية الزمنية على النحول التالي: "اختبارات شهر سبتمبر – اختبارات شهر أكتوبر - اختبارات شهر ديسمبر- اختبارات شهر فبراير- اختبارات شهر أبريل- اختبارات شهر يونيو- اختبارات شهر يوليو) وتضم الاختبارات بكل مما سبق اختبارات الـACT - واختبارات الـACT للمواد المتخصصة.

- يتم الاختبار على فترتين صباحًا ومساءً للطالب أن يلتحق بإحداهما وليس كلاهما.

- يجب على المدارس التي ترغب في القيد بهذه الاختبارات بموافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بكشف معتمد بعدد الطلاب المتقدمين من جانب لهذه الاختبارات ونوعية الاختبار المتقدم له الطالب.

- يجب على المدارس التي ترغب في اعتمادها كمركز اختبارات بالـACT التقدم بطلبها في هذا الشأن للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي لبحث الطلب على أن تشكل لجنة مشتركة مع هيئة اختبارات الـACT للوقوف على استيفاء الاشتراطات اللازمة للاعتماد وتصدر الموافقة بالاعتماد من جانب الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي.

- يجوز للطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات غير العملية (الأدبية) أن يتقدموا لأداء اختبارات الـACT في مواد الرياضيات واللغة الانجليزية فقط دون العلوم وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد وتلتزم الـACT باعتماد ذلك.

- يتمتع الطالب الذي اجتاز الاختبارات دون تحقيق الدرجات المؤهلة للالتحاق بالجامعات أن يتقدم لأداء هذه الاختبارات بحد أقصي علي مدار العامين التاليين فقط وتحتسب درجات الطالب بحسب أعلي تقدير درجات حصل عليه بالمحاولات التي تم أدائها بكل مادة من المواد التى اختبرها.

- تحسب نسب اختبارات الـACT بإجمالي نسبة 60% بخلاف نسبة ال 40 % المقررة للـ GPA وتسري ذات النسب المقررة بشأن الاختبارات المناظرة فيما بين الـ ACT واختبار الـ ACT للمواد المتخصصة وفقا لما هو مقرر طرف المجلس الأعلى للجامعات.

- التزام الجهة المقدمة لهذه الاختبارات بتوفير الاختبارات وفقًا لإجراءات الاعتماد المقررة والمعتمدة من جهات الاختصاص بالوزارة وما جاء بطلب جهة الاختبار بالأوراق المقدمة من جانبها في هذا الشأن، فضًلا عن تحقيق السرية الكاملة لأعمال الامتحانات وتكافؤ الفرص والمساواة ونزاهة أعمال الامتحانات وإعلان النتائج أو التظلم منها مع خضوعها لإشراف ورقابة الوزارة وجهات الاختصاص بها والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي في ضوء الضوابط المقررة.

- للطالب أن يؤدي الاختبارات المقررة في هذا الشأن بحسب ما يقرره من اختيار وفقًا للقواعد المنظمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الطلاب الدبلومة الأمريكية التعليم اختبارات الـACT اختبارات

أخبار تهمك

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 9 ساعات

ناصر ماهر يصدم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ حوالي 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

منذ ساعة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ نصف ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 20 ساعة

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على شروط القبول بكلية الشرطة لخريجي الحقوق (صور)

إلغاء قرار الأعلى للجامعات بخصوص مجموع الالتحاق بالجامعات الألمانية والكندية

"الأعلى للجامعات" يفتح باب التقدم وتحديث البيانات للجان العلمية للترقيات

تحرك برلماني حول شبهات فساد بشأن اختبارات القبول بالجامعات الدولية

عضو "تعليم النواب": من الصعب تنفيذ عملية الامتحانات الكترونيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

06:55 م

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

06:00 م

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

06:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»