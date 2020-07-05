نادية الجندي ناعية رجاء الجداوي: "حبيبتي وصديقة عمري الوفية"

نعت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، اليوم الأحد الموافق 5/7/2020، رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وكتبت نادية الجندي على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام": "حبيبتي وصديقة عمري رجاء الفنانة الإنسانة ألف رحمة ونور عليكي، ربنا يرحمك يارب ويدخلك فسيح جناته، والعذاب اللي أتعذبتيه في أيامك الأخيرة، ربنا يجعله في ميزان حسناتك⁦، حتتركي فراغ كبير أوي في الساحة الفنية وفراغ كبير أوي بين أصدقائك وأحبابك لأنك كنتي الصديقة الوفية والأخت المحبة لكل أصدقائك، ربنا يصبرنا جميعا على فراقك⁦، وينعم على بنتك الجميلة وأحفادك الصبر والسلوان".





الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1934، بمحافظة الإسماعيلية، هي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرنسيسكان في القاهرة، ثم عملت في قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن".



