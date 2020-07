نادية الجندي ناعية رجاء الجداوي: "حبيبتي وصديقة عمري الوفية"

View this post on Instagram

حبييتي وصديقة عمري رجاء 😓😓 الفنانة الإنسانة ألف رحمه ونور عليكي ربنا يرحمك يارب ويدخلك فسيح جناته والعذاب اللي أتعذبتيه في أيامك الأخيرة ربنا يجعله في ميزان حسناتك ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩ حتتركي فراغ كبير أوي في الساحه الفنيه وفراغ كبير أوي بين أصدقائك وأحبابك لأنك كنتي الصديقه الوفيه والأخت المحبه لكل أصدقائك ربنا يصبرنا جميعا علي فراقك ⁦🤲🏻⁩ وينعم علي بنتك الجميلة وأحفادك الصبر والسلوان ⁦🤲🏻⁩ خلاص التعازي لكل الأسرة ربنا يرحمك ياحبيبتي #رجاء_الجداوي #نادية_الجندي