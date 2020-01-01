كورونا.. طهران تعلن وفاة شخص كل عشر دقائق بالفيروس في البلاد

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:54 م
فيروس كورونا في طهران
فيروس كورونا في طهران

حذر حسام الدين أشينا، مستشار الرئاسة الإيرانية، اليوم الأحد، من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل بلاده، وعدم القدرة على مكافحة الفيروس وكبح جماحه.

 

ونشر على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "تسجل البلاد وفاة شخص واحد بـ"كوفيد-19" كل عشر دقائق... هذا وضع غير طبيعي".

 

وجاءت هذه التغريدة على خلفية تسجيل السلطات الصحية الإيرانية اليوم، للمرة الثانية خلال أسبوع، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا، بواقع 163 وفاة خلال 24 ساعة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,453  مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,482 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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