فرمان من كارتيرون بشأن معسكر برج العرب

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
احمد السيد
رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، فكرة إقامة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقبل في مدينة برج العرب.

وحرص كارتيرون على التحدث مع جهازه المعاون أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف من أجل التنسيق حول كيفية الاستعداد للمعسكر المقبل، كما طلب المدير الفني من معاونيه إعداد تقرير عن حالة كل اللاعبين قبل استئناف التدريبات.


في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة من خلال المعسكر المغلق، وذلك بعد الإيقاف الطويل  في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. 

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا. 


يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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