ضبط ٨٠ كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بالغربية

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قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، اليوم الأحد، إنه تم شن حملة تموينية مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكثيف الحملات لضبط المخالفين والخارجين علي القانون.



وأسفرت الحملة عن ضبط 80 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية بأحد المحلات بحى ثان طنطا وتحرر محضر رقم 15326 جنح طنطا ثان، وضبط 300 عبوة شيكولاته وكيك بيع بسعر أزيد من السعر المعلن داخل محل بمنطقه الاستاد ثان طنطا وتحرر محضر رقم 15325 جنح طنطا ثان.



كما أسفرت الحملة عن ضبط 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم وتحرر محضر ضد المخابز الكائنه بقريه نواج وبوريك الحجر وكفر سبطاس مركز طنطا، وتحرير 3 مخالفات نقص وزن بمخبز بقرية بوريك الحجر سبرباي مركز طنطا، و3 محاضر مخالفة مواصفات بقرية ميت حبيش البحرية مركز طنطا.



ضمت الحملة كلا من عادل فتحى مدير الادارة وياسر مراد مدير الرقابه بطنطا ومحمد الشيخ وصلاح الخطيب، والسيد محمد شعبان مدير إدارة مركز طنطا وعادل رمزى رئيس الرقابة، وصالح عبد الجابر، واحمد ورد المفتشان بالتموين.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.