نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي توصل لإتفاق مع ناديه الفرنسي من أجل تسهيل إنضمامه لبرشلونة في الصيف الحالي.

 

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن باريس سان جيرمان وعد نجمه البرازيلي بأنه سيقوم بتسهيل عملية انضمامه إلى برشلونة إذا قام بالتركيز بشكل كامل مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وتقديم كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

 

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان كان قد إتخذ قرارًا في وقت سابق بالموافقة على رحيل واحد من الثنائي البرازيلي نيمار أو الفرنسي كيليان مبابي والأقرب إلى الرحيل هو النجم البرازيلي.

 

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عملية إنتقال نيمار إلى برشلونة ستكون مقابل مبلغ 170 مليون يورو إلا إذا إتفق الطرفين على دخول نجم من برشلونة ضمن هذه الصفقة مثل الفرنسيين أنطوان جريزمان أو عثمان ديمبيلي.

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