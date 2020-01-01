الري تكشف تفاصيل اجتماع اليوم الثالث بشأن مفاوضات سد النهضة

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن اليوم هو الثالث من أيام سلسلة التفاوض بشأن سد النهضة بدعوة من دولة جنوب أفريقيا بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي.

وأشار "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن الفريق التفاوضي الفني والقانوني المصري عقد اجتماع مع فريق المراقبين على المفاوضات، حيث امتدت الجلسة أكثر من ساعتين، وتم عرض وجهة النظر المصرية، حيث تطالب مصر بوجود تعاون حقيقي مبني على حسن النية، مؤكدا أن الطرح المصري طرح عادل.
    

وأوضح أنه من المقرر أن يعقد فريق المراقبين جلسة مع الجانب التفاوضي الأثيوبي، ثم جلسة ثالثة من الفريق السوداني، حيث تستهدف الجلسات الثلاث بناء وجهة نظر متكاملة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، أن الجانب المصري يتمنى أن يتم التوصل إلى نقاط تلاقي في سير المفاوضات، حيث لا يمكن الحديث عن اتفاق دون توقيع من أطراف التفاوض الثلاث، منوها بأن ليس هناك جدول زمني محدد للجلسات

قالت وزارة الموارد المائية والري، إن وزراء المياه من الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان واصلوا الاجتماعات الوزارية الثلاثية بخصوص سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي.

وأضافت وزارة الري أن كل دولة استكملت رؤيتها بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة والتي أظهرت انه حتى الآن لا يوجد توافق بين الدول الثلاثة على المستويين الفني والقانوني.

وأشارت إلى انه تم الاتفاق على استكمال النقاشات غدًا الأحد من خلال عقد لقاءات ثنائية للمراقبين مع الدول الثلاث كل على حده في إطار العمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المراقبين وتلقي مقترحاتهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك إزاء النقاط الخلافية.

أعلنت الخرطوم، أمس الجمعة، عن استئناف مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، بوساطة تقودها دولة جنوب إفريقيا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رسالة من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أثنى فيها على الدور الإيجابي والبناء الذي لعبه حمدوك في الاجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الإفريقي ومصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا: إن "مساهمة حمدوك في الاجتماع عبر عن التزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف"، معربًا عن تقديره لامتناع السودان عن اتخاذ أية إجراءات أو الإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الأجواء والتأثير سلبا على المفاوضات.

وجاء في الرسالة أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الاتحاد الإفريقي قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه في الإطار الإفريقي، واستنادا على إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأعرب "رامافوزا" عن أمله في أن تتوصل المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الإفريقي لحل مقبول يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الري اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ نصف ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

ناصر ماهر يصدم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

منذ ساعة و 26 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية إفريقية

أول تعليق لوزير الري على استئناف مفاوضات سد النهضة

شاهد.. وزير الري: "لو حصل انهيار لسد النهضة هنقدر نتعامل"

الري: مصر لا تتأخر عن أي مساعي تساهم في حل أزمة سد النهضة

وزارة الري: نقطة واحدة تنهي خلافات سد النهضة بنسبة 95%

متحدث وزارة الري يكشف كواليس لأول مرة عن مفاوضات سد النهضة ومعلومات صادمة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

06:55 م

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

06:00 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»