إلهام شاهين عن رجاء الجداوي: كانت أم وصديقة.. فيديو

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نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت اليوم بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وقالت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد أن رجاء الجداوي حالة خاصة للوسط الفني بأكمله، وصديقة لكافة الأجيال، وكانت تعلب معنا دور الصديقة والأخت والأم.

وحول ما حدث خلال مراسم تشييع الراحلة قالت إن الجثمان كان بداخل كيس أسود كبير، وكان هناك التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، حيث تولي الفريق الوقائي عملية الدفن.



وأضافت أن عدد محدود جدا من عائلتها دخل إلى جوار القبر التزاما بالإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل مع الراحلة وهي في المستشفى بصفة دورية حتى وصلت إلى مرحلة العناية المركزة.



وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".



يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

