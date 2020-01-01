"الفجر الفني" يكشف الاسم والسن الحقيقيين لرجاء الجداوي

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:46 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
مي مرسي
توفت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد 5 يوليو وذلك إثر تعرضها لمضاعفات، بسبب فيروس كورونا المستجد، أدت إلى وفاتها داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.

وينشر "الفجر الفني" الإسم الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي، وهو نجاة علي حسن الجداوي،وهي من مواليد 6 سبتمبر عام 1934 وكانت تقيم في منطقة الدقي بالجيزة.

وتأثرت الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، عقب مرور 43 يوم على وجودها في مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، حيث أنها تم حجزها منذ فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.
"الفجر الفني" يكشف الاسم والسن الحقيقيين لرجاء الجداوي
"الفجر الفني" يكشف الاسم والسن الحقيقيين لرجاء الجداوي
"الفجر الفني" يكشف الاسم والسن الحقيقيين لرجاء الجداوي
"الفجر الفني" يكشف الاسم والسن الحقيقيين لرجاء الجداوي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورون الفجر أخبار الفجر الفني أ

أخبار تهمك

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. فايلر يطلب ضم 3 صفقات سوبر للأهلي

منذ ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 16 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 9 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 20 ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ 34 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

ناصر ماهر يصدم الأهلي

منذ أقل من ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. مدير العناية المركزة يكشف تطورات الوضع الصحي لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافين

خاص.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد حقنها ببلازما المتعافيين

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

خاص.. الطبيب المعالج لرجاء الجداوي يكشف مفاجأة جديدة بعد إلتقاطه عدوى "كورونا"

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف نتيجة المسحة الجديدة لرجاء الجداوي وتطورات حالتها الصحية

بعد تدهور حالتها الصحية.. آيتن عامر تطالب بالدعاء لرجاء الجداوي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

06:55 م

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

06:00 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»