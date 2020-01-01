"الفجر الفني" يكشف الاسم والسن الحقيقيين لرجاء الجداوي

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توفت الفنانة رجاء الجداوي، صباح اليوم الأحد 5 يوليو وذلك إثر تعرضها لمضاعفات، بسبب فيروس كورونا المستجد، أدت إلى وفاتها داخل مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية.



وينشر "الفجر الفني" الإسم الحقيقي للفنانة رجاء الجداوي، وهو نجاة علي حسن الجداوي،وهي من مواليد 6 سبتمبر عام 1934 وكانت تقيم في منطقة الدقي بالجيزة.



وتأثرت الفنانة رجاء الجداوي، بفيروس كورونا المستجد، عقب مرور 43 يوم على وجودها في مستشفى "أبو خليفة" للعزل الصحي بالإسماعيلية، حيث أنها تم حجزها منذ فجر أول أيام عيد الفطر المبارك.