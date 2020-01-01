كورونا.. "الصحة" تكشف عن خريطة الإصابات الجديدة

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

كشفت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن خريطة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 332 حالة، وتلتها الطائف بـ 271 حالة، وحلّت بعدها خميس مشيط بـ 242 حالة.

وسجلت مكة المكرمة 230 حالة، والدمام 206، وأبها 177، والمدينة المنورة 159، وجدة 149، وبريدة 114، ومحايل 113، والقطيف 111، وحفر الباطن 85، والخبر 70، والخرج 68، والهفوف 66، و62 في "أحد رفيدة وحائل"، 59 في ينبع، 53 في تبوك، 49 في النماص، 48 في المبرز، 40 في بقيق، 39 في نجران، 34 في بيشة.

كما سجلت 33 في عنيزة، 29 في وادي الدواسر، 28 في الجبيل، 27 في الرس، 25 في سراة عبيدة، 23 في الحرجة، 23 في شرورة، 21 في البدائع، 19 في المضة وسكاكا، 18 في صفوى، 17 في جازان، 16 في قيا وبيش، 15 في عرعر وصامطة ورأس تنورة، 14 في حوطة سدير، 13 في الزلفي، 13 في «المذنب وبللسمر، 12 في خليص وأبو عريش، و11 في الظهران وصبيا، 10 في رجال ألمع.

وسجلت كل من الأسياح والمجمعة 9 حالات، و8 في القيصومة والسليل وشقراء وساجر والقريع والجفر، و7 حالات في كل من حوطة بني تميم ورفحا والنعيرية، 6 حالات في النبهانية والعيدابي وأحد المسارحة وتثليث وتربة والسحن، و5 حالات في تنومة والدرب والمندق ورياض الخبراء وضرما والمويه والبكيرية والخفجي ووثيلان، و4 حالات في كل من الشنان ووادي بن هشبل وسبت العلاية ورنية وثادق والمجارد وتمير وميسان والفرشة.

بينما سجلت بارق وحبونا وتبالة والبدع وعيون الجواء وبقعاء والبشائر 3 حالات، والجنوب والرويضة والبرك والباحة والكامل والحائط والمخواة ويدمة حالتين فقط.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعلنت الصحة السعودية، الأحد، عن تسجيل 3580 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 209509.

وكشفت عن تسجيل 1980 حالة شفاء من الفيروس، ما يرفع الإجمالي 145236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1916 حالة، بعد تسجيل 58 حالة.

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