بايرن ميونخ يفوز على باير ليفركوزن ويتوج ببطولة كأس ألمانيا للمرة الـ 20 في تاريخه.. شاهد اهداف المباراة

تُوّج فريق بايرن ميونخ الألماني، أمس السبت الموافق 4/7/2020، بلقب كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الـ20 في تاريخه، وذلك بفوزه على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت، على " الملعب الأولمبي" في برلين.





وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما توج بلقب الدوري للمرة الـ8 على التوالي، بانتظار تكرار ثلاثية عام 2013 من خلال التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خطا خطوة كبيرة لبلوغ ربع النهائي بفوزه على مضيفه تشيلسي الإنكليزي 3-0 ذهابًا في ثمن النهائي.





وحسم بايرن النتيجة في الشوط الأول بعدما سجل ثنائية في 24 دقيقة عبر النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة 16 وسيرج غنابري في الدقيقة 24، قبل أن يضيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 59.





وقلص زفن بندر الفارق في الدقيقة 63، لكن ليفاندوفسكي وجه الضربة القاضية لليفركوزن بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع للنادي البافاري في الدقيقة 89 رافعًا رصيده التهديفي إلى 51 هدفًا في مختلف المسابقات هذا الموسم، قبل أن يقلص كاي هافيرتز الفارق مجددًا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.





وجدد بايرن ميونخ فوزه على باير ليفركوزن بعدما كان تغلب عليه 4-2 في ليفركوزن في السادس من يونيو الماضي في المرحلة الثلاثين من الدوري، حيث ثأر لخسارته في ميونخ 1-2 في ذهاب الدوري في 30 نوفمبر الماضي.





وعزز بايرن ميونخ سجله القياسي في المسابقة برفع حصيلته إلى 20 لقبًا في 24 مباراة نهائية، بفارق 14 لقبًا عن أقرب ملاحقيه فيردر بريمن، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند لقب واحد حققه عام 1993، علمًا بأنه خسر مباراتين نهائيتين سابقتين عامي 2002 و2009.





بالفيديو.. اهداف مباراة بايرن ميونخ وليفركوزن في كاس المانيا:-



