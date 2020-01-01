تصريحات إنييستا عن ميسي ورونالدو

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق ولاعب وسط فيسل كوبي الياباني الحالي، عن زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تصريحات أندريس إنييستا
الأسطورة الإسبانية تحدث خلال مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أنه ما زال يرى نهاية مسيرته الكروية بعيدة، وأنه حين يعتزل سيحاول العمل مدربا.

وعن زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي أوضح إنيستا أنه "لا يُقارن" بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وعن مستقبله الفني علق انيستا: "لاحقا سأحاول أن أكون مدربا، لكن ما زال يتبقى بعض الوقت".

وتابع أسطورة برشلونة: "أشعر أنني على ما يرام، وسعيد، وأريد مواصلة اللعب، وهذه البطولة اليابانية فاجأتني، إنها تتسم بقدر كبير من التنافسية".

أخبار تهمك

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين

منذ ساعتين و 47 دقيقة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 19 ساعة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و نصف

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 8 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحل أزمة أزارو

منذ ساعة الا ربع

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

01:44 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»