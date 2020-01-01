سلطان الجابر.. وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الجديد (بروفايل)

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:47 م
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي - سلطان الجابر
وزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي - سلطان الجابر

شهدت التعديلات التي أجريت على تشكيل الحكومة الإماراتية الجديدة، الأحد، إسناد مسؤولية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التى تم استحداثها في التعديلات الوزارية إلى سلطان أحمد الجابر.

ويرصد "الفجر" أهم المعلومات عن سلطان أحمد الجابر، الذي تولى مسؤولية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في السطور التالية:

- حصل "الجابر" على بكالوريوس العلوم في هندسة الكيمياء والبترول من ‏جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن بعد ذلك من اجتياز الماجستير في إدارة ‏المشاريع والاقتصاد من جامعة ولاية كاليفورنيا؛ ليضع قدميه بأولى الخطوات التي تؤهله لريادة تطوير القطاع الصناعي. 

- تقلد عدة مناصب عليا في مجال الصناعة، بعد أن حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة البريطانية.

- وبدأ في عام 2013، مسيرته في الحكومة عندما انضم سلطان بن أحمد سلطان الجابر إلى الحكومة الاتحادية كوزير دولة، ومنذ تلك اللحظة، يتولى ‏إدارة عدد من الملفات الاستراتيجية ذات الطابع الاقتصادي والسياسي والتنموي مثل الإعلام والطاقة والبنية التحتية ‏والتنمية المستدامة، والتي تعمل على تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً. ‏

- بجانب مهامه الوزارية، يشغل سلطان الجابر منصب رئيس مجلس إدارة المجلس ‏الوطني للإعلام، ويترأس مجلس إدارة ‏شركة موانئ أبوظبي، ومجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إذ تولى قيادة مشاركة "مصدر" في ‏العرض الذي تقدمت به دولة الإمارات لاستضافة مقر "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (آيرينا) في أبوظبي.‏

- ويدخل في عضوية المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي  الذ تأسس في عام 1988، ليشارك في مسؤوليات المجلس التي تضمن تنظيم السياسات والأهداف والأنشطة المتعلقة بالبترول في إمارة أبوظبي، ويعمل المجلس الأعلى للبترول أيضًا كمجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك"، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لها ومجموعة شركاتها.

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