هاني رمزي: راموس هو الأفضل حالياً لهذه الأسباب

أكد هاني رمزي نجم المنتخب المصري السابق، والندرب المساعد في جهاز خافيير أجيري، أن المدافع الكبير لازم يجيد مهارات كتيرة بخلاف عوامل السرعة والقوة الجسدية؛ مهارات زي ألعاب الهواء وكيفية استخلاص الكرة بدون مخالفة؛ والأهم في الكرة الحديثة دلوقتي هو إمكانية المساعدة على بناء الهجمة وامتلاك قدرات فنية عالية تؤهل المدافع للتقدم لخط الوسط والمساعدة في الخروج بالكرة بشكل سليم





وقال رمزي في تصريحات لستوديو ٩٣.٧ عبر أون سبورت إف إم: فان دايك هو أفضل المدافعين حاليًا في العالم ويقدم موسم أكثر من رائع ؛ ولكن لو سألتني مين الأفضل مؤخرًا بشكل عام هختار راموس لانه الأقرب لمنافسة نجوم الدفاع زمان زي مالديني ونيستا وغيرهم











