مدرب ميلان : هدفنا الدوري الأوروبي

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

 

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي عن سعادته بالفوز الكبير على حساب لاتسيو بثلاثية نظيفة وأكد أن هدفهم التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

 

وقال بيولي في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"كنت أقول دائمًا أن لدي مجموعة من اللاعبين المسئولين الذين يدركون أهمية القميص الذي يرتدونه، لا أعرف ماذا سيحدث بمستقبلنا أو بمستقبلي لكننا نركز بشكل كبير على المحاربة حتى النهاية حتى نتمكن على الأقل من إعادة ميلان إلى بطولة الدوري الأوروبي".

 

وأضاف:"يواصل اللاعبون إعطاء 110% من مستواهم حتى أولئك الذين وقعوا عقودًا حتى نهاية الموسم وربما لن يبقوا هنا بعد ذلك، إنهم مصممون على إثبات أنهم ما زالوا لاعبين أقوياء على هذا المستوى وتقديم أفضل ما لديهم للميلان".

 

وعن إمكانية التأهل لدوري أبطال أوروبا، قال بيولي:"لن نتأهل الآن لكن ميلان فريق مرموق ويجب أن يكون في المنافسات الأوروبية، هدفنا التأهل والتواجد في الدوري الأوروبي".

 

وتابع: "لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام لاتسيو وقمنا بالاختيارات الصحيحة وكنا خطرين طوال المباراة، نحن نفكر الآن في مباراة يوفنتوس".

 

وعن زلاتان إبراهيموفيتش، اختتم بيولي تصريحاته قائلاً:"لقد جعلنا ننمو في العقلية والشخصية والجودة، إنه يحدث الفارق ويسعدني أن أراه معنا".

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