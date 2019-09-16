أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه المصري فى أول تعاملات شهر يوليو

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:57 م
أسعار الدولار
أسعار الدولار
استمرت أسعار الدولار في التراجع أمام الجنيه المصري في أول أيام تعاملات شهر يوليو بكل البنوك اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، بعد انتهاء أجازة 30 يونيو، مع وجود بنوك استمرت فى العمل يوم الأربعاء الماضي 1 يوليو .

وواصل متوسط سعر الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية مع استمرار تزايد تدفقات النقد الأجنبي وعودة السياحة; حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعا بمقدار قرشين في معظم البنوك بالسوق المصرية اليوم، ليسجل في بنكي الأهلي سعر 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، مقابل مستوى سعر 16.07 جنيه للشراء، 16.17جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون في سوق الصرف إن هذا الانخفاض يأتي مدفوعا بالعديد من الأنباء الإيجابية التي دعمت من أداء العملة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة أبرزها نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.

وبلغت مكاسب الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي نحو 15 قرشا، والتي جاءت عقب سلسلة ارتفاعات متعاقبة للدولار أمام الجنيه على خلفية تزايد التوترات في الأسواق الناشئة من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات.

وسبق أن قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانياتها في 30يونيو يومي الأربعاء والخميس الموافق 1 ، 2 يوليو 2020، علي أن يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد  يوليو 2020 .

وتابع،  اما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31  ديسمبر ، فقد تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2020 علي ان يستأنف العمل بها صباح يوم الاحد  5 يوليو 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

متوسط سعر صرف الدولار صندوق النقد الدولي سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنك الأهلي خسائر الدولار البنك المركزي اجازة 30 يونيو أسعار الدولار

أخبار تهمك

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ ساعة و نصف

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تحرك من الأهلي لحل أزمة أزارو

منذ نصف ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 18 ساعة

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

انخفاض الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

اسعار الدولار اليوم الاثنين 16-9-2019

الغرفة التجارية: انخفاض الدولار سيصبح مضاعفًا في هذه الحالة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-1-2020 في مصر.. العملة الأمريكية تواصل التراجع

سعر الدولار اليوم الخميس 16-1-2020 في مصر

تقرير يكشف خسائر الدولار أمام الجنيه في 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

04:46 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»