أسعار الدولار تواصل التراجع أمام الجنيه المصري فى أول تعاملات شهر يوليو

استمرت أسعار الدولار في التراجع أمام الجنيه المصري في أول أيام تعاملات شهر يوليو بكل البنوك اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، بعد انتهاء أجازة 30 يونيو، مع وجود بنوك استمرت فى العمل يوم الأربعاء الماضي 1 يوليو .





وواصل متوسط سعر الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم بالبنوك المصرية مع استمرار تزايد تدفقات النقد الأجنبي وعودة السياحة; حيث سجل الدولار الأمريكي تراجعا بمقدار قرشين في معظم البنوك بالسوق المصرية اليوم، ليسجل في بنكي الأهلي سعر 16.05 جنيه للشراء، 16.15 جنيه للبيع، مقابل مستوى سعر 16.07 جنيه للشراء، 16.17جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي.





وقال متعاملون في سوق الصرف إن هذا الانخفاض يأتي مدفوعا بالعديد من الأنباء الإيجابية التي دعمت من أداء العملة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة أبرزها نجاح مصر في التوصل لاتفاق مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، سبقه اتفاق آخر مع الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، فضلا عن حصول مصر على 5 مليارات دولار من الأسواق الدولية ما عوض تراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب جائحة كورونا.





وبلغت مكاسب الجنيه المصري أمام العملة الأمريكية منذ الإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في الأسبوع الأول من شهر يونيو الماضي نحو 15 قرشا، والتي جاءت عقب سلسلة ارتفاعات متعاقبة للدولار أمام الجنيه على خلفية تزايد التوترات في الأسواق الناشئة من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصادات.



