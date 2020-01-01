استاذ اجتماع تناشد أولياء الأمور تعليم بناتهن مهارات قتالية لحماية أنفسهن من التحرش

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:44 م
التحرش
التحرش
رقية جمال
قالت الدكتور عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع، إننا لدينا ضعف في أسلوب التربية، والأم لم تُحذر بنتها مما يمكن أن تواجه او تتعرض له.

وأضافت "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أنه لا بد أن نعلم الفتاة منذ الصغر بأن جسدها له حرمة يجب احترامها، ولا يجب أن تسمح لأحد بالاعتداء عليه، مشددة على أن احترام الجسد قمة الدين والأخلاق وكرامة وحقوق الإنسان.

وتابعت أستاذ مناهج علم الاجتماع، أن هناك تحرش بالأولاد أيضًا وليس الفتيات فقط، وهذا أمر كارثي، مؤكدة أن المجتمع المصري غفل لفترة عن مواجهة التحرش، وكان يساعد المتحرش بالحديث عن أن لبس الفتاة السبب في التحرش، مناشدة اولياء الامور بتعليم الفتيات مهارات قتالية للدفاع عن أنفسهم ضد التحرش كسلاح شخصي لها مثل الكاراتية وغيره.

وأكدت، أن التحرش لم يعد قاصر على الشوارع فقط، وإنما أصبح هناك تحرش في الجامعات واماكن العمل.

وبرز هاشتاج بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فى أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعى.

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعى - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة فى الجامعة الأمريكية.

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بى وبشقيقتى، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بى، وطاردنى وهددنى مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددنى بإخبار والداى إننى أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدى كى أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددنى إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أننى مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".

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