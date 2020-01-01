الشؤون الإسلامية بجازان تنفي إنتماء أحد هواة الفن لإمامة أحد المساجد





أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، اليوم الأحد، عن نفيه لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن أحد هواة الفن يعمل إمامًا لأحد المساجد بالمنطقة.





وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون بجازان محمد الكريري: إن "ما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الفنانين غير صحيح وأنه ليس إمامًا لأي مسجد في جازان"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عاجل".





ولقي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمسن ظهر ملتحيًا ويملك موهبة كبيرة في عزف العود، تحت عنوان "الفن والطرب والأدب والثقافة والإبداع ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد هذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا الشيخ أحمد العطار".



