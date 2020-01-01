الشؤون الإسلامية بجازان تنفي إنتماء أحد هواة الفن لإمامة أحد المساجد
الأحد 05/يوليه/2020 - 05:29 م
أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، اليوم الأحد، عن نفيه لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن أحد هواة الفن يعمل إمامًا لأحد المساجد بالمنطقة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون بجازان محمد الكريري: إن "ما ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الفنانين غير صحيح وأنه ليس إمامًا لأي مسجد في جازان"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عاجل".
ولقي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا لمسن ظهر ملتحيًا ويملك موهبة كبيرة في عزف العود، تحت عنوان "الفن والطرب والأدب والثقافة والإبداع ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد هذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا الشيخ أحمد العطار".
*وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
تأسست في 20 محرم عام 1414هـ، تحت مسمى (وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)، وهي الوزارة المسؤولة عن جميع الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، وتتولى الإشراف على الأمور المتعلقة بالأوقاف الخيرية وتنمية أعيانها، وبشؤون المساجد والمصليات، والإشراف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتنظيم المسابقات المحلية والدولية لحفظ كتاب الله وتلاوته وتجويده، والسنة المطهرة، إلى جانب الدعوة إلى الله في الداخل والخارج، والإشراف على المراكز الإسلامية، ومساعدة الأقليات والجاليات الإسلامية في الخارج والتنسيق مع الهيئات الإسلامية، ودعم الجامعات والمعاهد الإسلامية في الخارج، وإبراز جهود المملكة في دعم العمل الإسلامي.
وفي تاريخ 30 رجب 1437هـ، الموافق 7 مايو 2016م صدر أمر ملكي بتغيير اسمها إلى (وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد)، ويتولى رئاستها الآن الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
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