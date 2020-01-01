تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي
الأحد 05/يوليه/2020 - 05:31 م
الفجر الرياضي
أعلن المدير الفني لأستون فيلا، دين سميث تشكيل فريق لمواجهة ليفربول، اليوم الأحد، في اطار منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج على ملعب أنفيلد .
وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:
حراسة المرمى: ريينا.
خط الدفاع: كونسا، كورتني هوس، منجس، تايلو.
خط الوسط: دوجلاس لويز، جون ماكجين، جاك جراليش، تريزيجيه.
خط الهجوم: أنور الغازي، كينان ديفيس.
بينما يتواجد على مقاعد بدلاء أستون فيلا كلًا من:
نايلاند، جولبيرت، أحمد المحمدي، ناكامبا، هوريان، لانسبوري، جوتا، ساماتا، فاسيليف.
جدير بالذكر أن حسن ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لصالحه رسميًا، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.