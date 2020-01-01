تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:31 م
تريزيجيه
تريزيجيه
الفجر الرياضي
أعلن المدير الفني لأستون فيلا، دين سميث  تشكيل فريق لمواجهة ليفربول، اليوم الأحد، في اطار منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج على ملعب أنفيلد .

وجاء تشكيل أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ريينا.

خط الدفاع: كونسا، كورتني هوس، منجس، تايلو.

خط الوسط: دوجلاس لويز، جون ماكجين، جاك جراليش، تريزيجيه.

خط الهجوم: أنور الغازي، كينان ديفيس.

بينما يتواجد على مقاعد بدلاء أستون فيلا كلًا من:

نايلاند، جولبيرت، أحمد المحمدي، ناكامبا، هوريان، لانسبوري، جوتا، ساماتا، فاسيليف.


جدير بالذكر أن حسن ليفربول لقب الدوري الإنجليزي لصالحه رسميًا، بينما يحتل أستون فيلا المركز الـ18 برصيد 27 نقطة.

أخبار تهمك

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ ساعة و نصف

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تحرك من الأهلي لحل أزمة أزارو

منذ أقل من نصف ساعة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 18 ساعة

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 8 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

04:46 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»