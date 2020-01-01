مطرب أمريكي يترشح للانتخابات الرئاسية

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:24 م
بوابة الفجر

قام مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، اليوم الأحد، بنشر تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أعلن فيها ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

 

وكتب كاني ويست في صفحته: علينا الآن تنفيذ وعد أمريكا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشّح لرئاسة الولايات المتحدة".

 

ولم يذكر زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان البالغ من العمر 43 عاماً، أي تفاصيل إضافية.

 

وفي نهاية يونيو الماضي، أصدر ويست ويست مقطوعة بعنوان "اغسلنا بالدم" مرفقة بكليب يعرض لقطات من التظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة أخيراً.

 

وفي وقت سابق، خلال مهرجان "فاست كومباني" أعلن ويست عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024.

 

ويعد ويست داعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في 2020، حيث كان يحلم سابقا بخلافته في البيت الأبيض بعد انتهاء مدته الثانية، إلا أنه غير مشاريعه بشكل مفاجئ.

 

يذكر أن كاني ويست اطلق مؤخرا كليب جديد على قناته بـ"يوتيوب" حمل اسم ،"Wash Us In The Blood" وشاركه العمل نجم الراب الشهير ترافيس سكوت، ويبدأ كليب "Wash Us In The Blood" الذي أخرجه آرثر جافا، بمقطع فيديو من احتجاجات "Black Lives Matter" التي انتشرت بكثافة خلال الفترة الماضية، وتحديدًا بعد مقتل جورج فلويد علي يد أحد رجال الشرطة .

 

ويتضمن الكليب عدد من مشاهد جولة كاني ويست الشهيرة "Saint Pablo Tour"، إضافة إلي بعض المشاهد من "Sunday Service" وهي مجموعة إنجيل أمريكية يقودها كاني ويست، وكانت مفاجأة الكليب ظهور نورث ويست ابنه كاني ويست وكيم كاردشيان.

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