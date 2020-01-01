أول تحرك من الأهلي لحل أزمة أزارو

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
محمد الصو

لا زالت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، تضغط على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، من أجل منح نجم الفريق فرصة وعدم رحيله بالموسم المقبل.

 

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التخطيط، اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل حسم مصير المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

 

ويأتي اجتماع التخطيط، خاصةً بعد دخول أزارو في أزمة مع فريقه الحالي، وطلب العودة إلى الأهلي وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

 

وكان أزارو، طالب إدارة الاتفاق السعودي بتسديد مستحقاته في حالة استمرار بين صفوفه حتى نهاية الموسم الجاري، بعد توقف المسابقات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

طلب أزارو، قوبل بالرفض من إدارة الفريق السعودي، والذي استند على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم الجاري لظروف استثنائية.

 

وطالب اللاعب، من إدارة الأهلي ولجنة التخطيط بالعودة إلى صفوف الفريق والتدرب داخل ملعب التتش، وعدم رغبته في الاستمرار مع فريقه الحالي.

 

وتحاول لجنة التخطيط، في إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بمنح اللاعب فرصة التواجد مع الفريق خاصةً أنه من المهاجمين المميزة، بالرغم من قرار المدرب برحيله.

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