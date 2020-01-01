"القصبي" يجتمع مع كُتاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

اجتمع وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الأحد، مع أكثر من 100 من كُتاب وكاتبات الرأي في الصحف المحلية عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرنس".

وبدأ "القصبي" الاجتماع، بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الكتاب والكاتبات، وتقديرهما الكبير للدور الذي يقومون به، وتمنياتهما لهم دوام التوفيق والسداد.

وقد تحدث عن المتغيرات والإصلاحات التي تشهدها المملكة في جميع مناحي الحياة، مشيراً إلى أهمية الدور والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الكتاب الصحفيين من الجنسين في تثقيف المجتمع والارتقاء بوعيه، ومعالجة القضايا التي تهم القارئ، مع الالتزام بالنقد الموضوعي البناء والهادف إلى المصلحة العامة.

وخلص الاجتماع إلى أهمية تشكيل فرق عمل تشاركية من الكتاب والكاتبات مع وزارة الإعلام للعمل على مسارات مختلفة، تشتمل على وضع الاستراتيجيات وخطط تطوير الأداء، وتقديم الأفكار الإبداعية، وتفعيل التواصل والعلاقات بين وزارة الإعلام والكتاب والكاتبات، والإسهام بطرح مبادرات إعلامية دولية.

واتفق الجانبان على عقد لقاء دوري لتفعيل الشراكة بينهما من خلال المسارات المشتركة، بهدف الإسهام في تطوير المحتوى الإعلامي ووسائله، بما يخدم الإعلام المحلي والدولي.

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وزير الإعلام السعودي المملكة القصبي الصحف المحلية السعودية

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