خالد الجندي: لا يوجد تناقض بين آيات القرآن وأحاديث النبي

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:24 م
خالد الجندي
خالد الجندي
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد أي تناقض بين العقل والشرع وإن كان هناك تناقض فهناك خطأ في الاستدلال، مشددًا على ان وجود تناقض بين آيه قرآنية وحديث نبوي صحيح يعني أن هناك خطأ في منهجية التفكير العقلي المتبعة لتفسير النص الشرعي.

وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الدليل الشرعي لا يصلح دليل في ذاته وإنما يصلح دليل في فهم العقل له، مشددًا على أن اختلاف العلماء ليس حول الدليل الشرعي فهو ثابت لا خلاف عليه ولا ينكره منكر، إنما الاختلاف حول مفهوم الدليل وهذا ما يسمى الدليل الفقهي.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۢ ۗ "، فطلقتان إمساك بمعروف والثالثة تسريح بإحسان، مشيرًا إلى أن الطلاق يقع حال استيفاء أركانه من سببية وشرطية ومانعية، مستدلًا على ذلك بمن قام بأداء صلاة العصر صلاة مكتملة الأركان ولكن قبل آذان العصر، فهذه الصلاة غير صحيحة؛ لكونه لم يتحقق سبب لصلاة العصر وهو الآذان، مشددًا على أن المرأة حال تطهرت وتوجهت للقبلة ومتسترة وأدت الصلاة عقب آذان العصر، ولكنها حائض وتعلم ذلك فصلاتها غير صحيحة لعدم تحقق الشرطية.

ودعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى مناظرته فيما يتعلق في الاختلاف بينهما حول فتواه بعدم وقوع الطلاق الشفوي.

وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أمس السبت: "أن الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، اختلف معي بكل احترام، وادعوه للمناظرة، لعرض فكره وعلمه، فإذا اقنعنى بوقوع الطلاق الشفوي، فأنى سأعتذر للأمة كلها".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "أنا أقول ما يرضى الله ولا أسعى لمنصب او كرسي في السلطة، بالاختلاف نحيا ونعيش وهو أمر ايجابي".

أخبار تهمك

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ ساعة و نصف

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين

منذ ساعتين و 28 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 18 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ أقل من ساعتين

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

05:00 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

تصريحات زيدان بعد الفوز على أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

04:46 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»