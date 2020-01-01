خالد الجندي: لا يوجد تناقض بين آيات القرآن وأحاديث النبي

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد أي تناقض بين العقل والشرع وإن كان هناك تناقض فهناك خطأ في الاستدلال، مشددًا على ان وجود تناقض بين آيه قرآنية وحديث نبوي صحيح يعني أن هناك خطأ في منهجية التفكير العقلي المتبعة لتفسير النص الشرعي.



وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الدليل الشرعي لا يصلح دليل في ذاته وإنما يصلح دليل في فهم العقل له، مشددًا على أن اختلاف العلماء ليس حول الدليل الشرعي فهو ثابت لا خلاف عليه ولا ينكره منكر، إنما الاختلاف حول مفهوم الدليل وهذا ما يسمى الدليل الفقهي.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى يقول: " ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍۢ ۗ "، فطلقتان إمساك بمعروف والثالثة تسريح بإحسان، مشيرًا إلى أن الطلاق يقع حال استيفاء أركانه من سببية وشرطية ومانعية، مستدلًا على ذلك بمن قام بأداء صلاة العصر صلاة مكتملة الأركان ولكن قبل آذان العصر، فهذه الصلاة غير صحيحة؛ لكونه لم يتحقق سبب لصلاة العصر وهو الآذان، مشددًا على أن المرأة حال تطهرت وتوجهت للقبلة ومتسترة وأدت الصلاة عقب آذان العصر، ولكنها حائض وتعلم ذلك فصلاتها غير صحيحة لعدم تحقق الشرطية.



ودعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إلى مناظرته فيما يتعلق في الاختلاف بينهما حول فتواه بعدم وقوع الطلاق الشفوي.



وتابع "الجندى"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أمس السبت: "أن الدكتور أحمد نبوي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، اختلف معي بكل احترام، وادعوه للمناظرة، لعرض فكره وعلمه، فإذا اقنعنى بوقوع الطلاق الشفوي، فأنى سأعتذر للأمة كلها".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: "أنا أقول ما يرضى الله ولا أسعى لمنصب او كرسي في السلطة، بالاختلاف نحيا ونعيش وهو أمر ايجابي".

