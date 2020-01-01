خبلانة.. الحلقة الرابعة 4| الشرعية حكاية وطن في أربع أيام

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:10 م
محمد كشك
محمد كشك
تنشر بوابة الفجر الإلكترونية، الحلقة الرابعة 4 من برنامج  خبلانة والتى تحمل عنوان "الشرعية حكاية وطن فى أربع أيام"، والبرنامج تقديم وإعداد الزميل محمد كشك.

فكرة البرنامج "إخباري - نوعي - كوميدي" يعلق على كافة الموضوعات بشكل بسيط ويوضح تفاصيل تصل لكافة القراء بكل بساطة ويسر كما موضح في الفيديو.

ويعرض برنامج خبلانة، كل أسبوع على بوابة الفجر الإلكترونية، والأحد من كل أسبوع على "راديو معاك" الساعة 3 عصرا، تصوير الزميلة ياسمين عليوة، مونتاج وإخراج عامر عفيفي، ومن إنتاج بوابة الفجر الإلكترونية.


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محمد مرسي محمد كشك عامر عفيفي ذكرى ثورة ٣٠ يونيو حكاية وطن بوابة الفجر الإلكترونية الشرعية الرئيس السيسي

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