مشتريات المصريين تنهض بأداء البورصة المصرية اليوم

تسببت مشتريات المصريين علي الأسهم القيادية في ارتفاعة بنسبة 1.8% ، حيث حققت صافي بقيمة 9.833 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 39.560 مليون جنيه، مقابل 29.726 مليون جنيه.





وعلي الصعيد الأخر إتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية نحو البيع ، وسجلوا صافي بقيمة 7.843 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 18.734 مليون جنيه، مقابل 10.890 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد ، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 1.990 مليون جنيه





واستحوذ تعاملات المصريون بالبورصة المصرية على نسبة 84.06% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على9.27% والعرب على 6.67% بعد استبعاد الصفقات.





وسيطرت المؤسسات على 18.61% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.38%.





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 600.242 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10959 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.73% ليغلق عند مستوى 1505 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 2323 نقطة.



وسجلت التداولات بالبورصة المصرية اليوم حيث سجلت نحو 1 مليار جنيه علي عدد449.2 مليون سهم عبر تنفيذ 42.2 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 185 شركة ارتفع منه 133 شركة وانخفض 27 شركة واستقر 25 شركة .



