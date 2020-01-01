فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية

الأحد 05/يوليه/2020 - 05:07 م
قلق صامت
قلق صامت
مي مرسي
ترشح فيلم "قلق صامت"، لعدة مهرجانات وتم قبوله وذلك لكي يمثل مصر في مهرجانات دولية كبية، وليتم عرضه على الشاشات في لندن وهوليوود ولوس أنجلوس وهو فيلم مصري قصير إخراج محمد الشرقاوي ويتحدث هذا الفيلم عن قضية التنمر الجماعي التي يتعرض لها البعض.

وتم ترشيح فيلم "قلق صامت" لكسب جائزة مالية فوق الـ75 ألف دولار، ومن أهم المهرجانات التي رشح لها "The Best Of Latin America Short Film Festival "،"The Left Off Sessions Festival ".

وأشاد بالفيلم عدد من رواد الفن في مصر،وأبرزهم المخرج رامي إمام نجل الزعيم عادل إمام،وعبر عن إعجابه به قائلا: "القضية المجتمعية التي تحدث عنها الفيلم مهمة جدًا والمخرج استطاع ان يوصلها للمشاهد بأبسط الطرق الممكنة بجد برافوو"، وقام بمشاركة لينك الفيلم وطلب من الجميع مشاهدته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيلم "قلق صامت" من إنتاج كلية إعلام وفنون إتصال جامعة 6 أكتوبر،وإخراج محمد الشرقاوي وإشراف دكتور هاجر عمر دكتورة بقسم الإذاعة والتليفزيون ودكتور جيهان يحيى رئيسة قسم الإذاعة والتليفزيون ودكتور مرعي مدكور عميد الكلية السابق وشارك فيه الفنان عمرو العمروسي.

ويتميز هذا الفيلم بكونه صامت، بحيث يساعد الدول الأخرى على فهمه في جميع أنحاء العالم،وهذا ما كان يراه المخرج محمد الشرقاوي لكي يصل إلى العالم بأكمله ولرؤيته بأنه قضية عامة تخص كل دول العالم.

وتدور أحداث فيلم "قلق صامت" حول عدد من المواقف التي يتعرض لها الأشخاص، من التنمر الجامعي في مثلا فتاة زائدة الوزن،بلا أصدقاء ويستهزأ بها عدد من الأصدقاء،ويوجد أيضا الشخص الذي يرى حالات التمر ويحاول حلها،وعدم رغبة البنات التي لا ترتدي الحجاب من الجلوس مع الفتاة التي ترتدي الحجاب،ويتوصل في النهاية إلى حل لهذه القضية.
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية
فيلم "قلق صامت" يرشح لمهرجانات دولية

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