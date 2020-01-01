صلاح أساسيًا ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:33 م
ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الـ31 بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- 

حراسة المرمى : أليسون. 

خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون. 

خط الوسط : فابينهو - نابي كيتا - اوكسليد تشامبرلين. 

خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - اوريجي

وخسر الريدز مباراته الماضية أمام فريق مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة على ملعب الاتحاد.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من إغلاق صفقة طاهر محمد طاهر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي في وجود طاهر محمد طاهر

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمتأخرين عن سداد الضرائب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| "الفجر الفني" يكشف موعد ومكان دفن جثمان الفنانة القديرة رجاء الجداوي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن التأشيرات وإقامة الوافدين

منذ ساعة و 18 دقيقة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ 38 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

موعد الإعلان الرسمي عن ضم أهم صفقات الأهلي الصيفية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يقترب من لقب الليجا بفوز صعب على أتلتيك بلباو

منذ أقل من ساعة

«اتكتب لي عمر جديد» .. نجم الزمالك السابق ينجو من الموت إثر حادث مُروع

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

04:18 م

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

01:44 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

01:43 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع طاهر واللاعب يتنازل عن شرطه الوحيد

04:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»