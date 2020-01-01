تعافي 14 مصابًا بكورونا وخروجهم من عزل المستشفى الجامعي ببني سويف

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الاحد، عن تعافى وخروج ١٤ حالة جديدة من مصابي كورونا من العزل المخصص لهم بمستشفى بنى سويف الجامعي، وذلك بعد تلقيهم العلاج اللازم وبعد أن تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية ليرتفع العدد الاجمالي إلي 186 متعافي ـ بحسب بيان لجامعة بني سويف.



وتابع الدكتور منصور مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى التقرير اليومي الخاص بالجهود التي تبذل داخل العزل بالمستشفى.



وأشاد رئيس الجامعة، بجهود وكفاءة الأطقم الطبية القائمة على تقديم الخدمة الطبية في المستشفى، مؤكدًا أن الجامعة وضعت كافة إمكانياتها المادية والبشرية لتوفير كافة الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية ولدعم جهود الدولة في صد هجوم فيروس كورونا ومنع إنتشاره.



وأشار البيان، إلى أنه تم تحديد مبنى للعزل لعلاج مصابي فيروس كورونا يحتوى على 63 سرير رعاية مركزة فائقة، و28 جهاز تنفس صناعي، و25 سرير رعاية متوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبنيين بالمدينة الجامعية بسعة 480 سريرا لعلاج مصابي فيروس كورونا والتي تتراوح أعراض إصابتهم من بسيطة الى متوسطة ولا تتوافر أماكن للعزل داخل منازلهم وتحت إشراف طبى من مستشفى الجامعي.



تعافي مصابًا بكورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 413 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20103 حالات حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1324 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 79 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 74035 حالة من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللأزمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335) ورقم الواتساب (01553105105).

