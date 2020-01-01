غدًا.. 'الأعلى للإعلام' يعقد أول اجتماعاته بتشكيله الجديد

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدًا الإثنين، أول اجتماع له، بعد تشكيله الجديد، وذلك بعد دعوة كرم جبر للانعقاد، وتأدية اليمين الدستورية بمجلس النواب، وفقًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.





وكانت قد شهدت الجلسة العامة اليوم، بمقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تأدية رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة، (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين)، اليمين الدستورية والقانونية أمام مجلس النواب.





وتقدم الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالتهنئة لرؤساء وأعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية.للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام عقب أدائهم اليمين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.





ووجه "عبد العال" حديثه لرؤساء الهيئات الاعلامية الثلاثة، قائلًا: "إن المهمة ليست سهلة وتواجهون الكثير من الصعاب وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المُستجد وما نتج عنها من أثار علي طبيعة المؤسسات الصحفية والإعلامية".





وأضاف: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو أول من شن الحرب علي الجماعات الارهابية لما يتمتع به من الصلابة والقوة والثبات علي الرأي".





وتقضي القوانين المنظمة للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يؤدي كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم.



