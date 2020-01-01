الإمارات تعلن إجراء أكثر من 47 ألف فحص كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقائية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، عن إجرائها أكثر من 47,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف توسيع نطاق الفحوصات على مستوى دولة الإمارات، في الكشف عن 683 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 51,540 حالة.

وأعلنت الصحة الإماراتية عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 323 حالة، لافتة إلى تسجيل 440 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 40,297.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 11,420 مليون إصابة، بينهم أكثر من 534 ألف حالة وفاة، وأكثر من 6,467 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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