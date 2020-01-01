عاجل- تصريح مثير من راموس عقب فوز ريال مدريد على بيلباو بالليجا

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:18 م
راموس
راموس
علي نبوي
عبر الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون رد في المباراة الني انتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

راموس قال عقب نهاية المباراة :"كنا نعلم أنها مباراة معقدة، مرة آخرة أظهرنا جاهزية بدنية عالية".

وأضاف :"نحن نريد التتويج بلقب الليجا وعلينا مواصلة العمل من أجل تحقيق هدفنا".

وزاد :"هم 11 نهائي، وكان علينا الذهاب لمباراة تلو الأخرى وإضافة النقاط الثلاث. اليوم كانت ثلاث نقاط مهمة للضغط على برشلونة. لحسن الحظ ، نحن نعتمد على أنفسنا".

وواصل :"لا نهتم لحديث البعض. تحقيق الليغا وخسارتها لن يتم بسبب الحكام".

وأشار :"نحن نريد هذه الليجا، أريد الفوز بالدوري ، بغض النظر عمن يسجل الهدف. لو كنت أريد الحصول على جوائز فردية كنت لعبت التنس".

وأتم حديثه :"لا يجب للبعض إعطاء الشكر للحكام بسبب صدارة ريال مدريد. الذي يخفض في الوصول للهدف الذي يريده عليه لوم نفسه فقط".

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