بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم ببني سويف

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:15 م
حادث تصادم ببني سويف
حادث تصادم ببني سويف
احمد فتحي الدسوقي
لقيا شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث سير وقع، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة نقل بحافلة ركاب "اتوبيس" شمال نفق أبو صالح بنحو 5 كيلو متر بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلت 5 سيارات إسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللأزم، وتم إيداع جثتي المتوفين بمشرحة المستشفى.

وصّرح مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، بإن الحادث نتج عنه وفاة أثنين هما: محمد عبد الفضيل، 33 سنة ومصطفى كامل، 32 سنة، وأصيب 7 آخرون هم:
محمود محمد عبدالعال، 48 سنة، سائق، سوهاج، ومحمود محمد أحمد، 22 سنة، عامل، سوهاج وأحمد فواد محمد، 45 سنة، عامل، ومحمد جمال السيد، 19 سنة، سوهاج وممدوح جابر أحمد، 35 سنة، وعادل جابر أحمد، 47 سنة، ومحمود محمد محمود، 37 سنة، حلاق، مقيم محافظة الجيزة.

وقام ضباط إدارة مرور بني سويف وقة تأمين الطرق برفع آثار الحادث، وإعادة تسيرر الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصرحت بدفن جثتي المتوفين بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

توريد القمح

وفي سياق منفصل أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي (صومعة كوم أبوراضى،شونتي سمسطا واهناسيا،شونة مطحن الواسطى،وصومعة الودي2شرق النيل)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع بداية من 16 يونيو الماضي،مع مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد

حيث أشار محافظ بني سويف إلى أنه تم"أمس"توريد 35طن،ليصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون" منذ بداية موسم التوريد منتصف أبريل الماضى وحتى صباح اليوم"إلى 220 ألف و956طن قمح،بنسبة تزيد عن 110.47% من المستهدف توريده هذا الموسم والمقدربــ 200 ألف طن،لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية

من جانبه أوضح"وصفي"أن قرار وزارة التموين بقصر أعمال التوريد على المواقع المذكورة بداية من منتصف يونيو الماضي،جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف خلال شهرين فقط وقبل انتهاء الموسم بفترة،بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة " تدريجياُ " والمقررة يوميًا من الأقماح المحلية هذا الموسم،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بموانئ والصوامع والمطاحن التموينية،ولتوفير أرصدة إستراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر،وكان قد انطلق في 15 أبريل الماضي وينتهي منتصف يوليو الجاري.

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