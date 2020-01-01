الأوبرا تعلن عن فتح شباك الحجز الالكتروني لعروض شهر يوليو

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:09 م
محمد منير
محمد منير
أحمد رمضان متولي

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عن فتح شباك الحجز الالكترونى لعروض شهر يوليو على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية (النافورة – المكشوف – سيد درويش بالإسكندرية) والتى تقام تحت إشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه طبقا للإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والفنانين والعاملين وتنطلق فى الثامنة مساء الخميس 10 يوليو على مسرح النافورة بسهرة طربية لنجوم فرق الموسيقى العربية بالاوبرا .

 

يذكر ان برنامج عودة انشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل، النفيخة، مسار اجبارى ، فرقة اوبرا القاهرة ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس ، بغدادى بيج باند.

 

بالإضافة إلى فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة) ، سعيد الارتيست ، نسمة محجوب ، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف ، فرقة الرقص المسرحى الحديث ( عرض دموع حديد ) ، فرقة باليه اوبرا القاهرة ، نوران ابو طالب ، وسط البلد الى جانب فرق الموسيقى العربية بالاوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى ( عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الانشاد الدينى - اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب .

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