"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:06 م
متحف المركبات الملكية
متحف المركبات الملكية
حسام زيدان
كشفت الدكتورة نيڤين نزار معاون وزير الآثار لشئون العرض المتحفي، عن سيناريو العرض المتحفي لمتحف المركبات الملكية، والذي يهدف لإلقاء الضوء على عدد من القطع الأثرية الفريدة، والمتنوعة. 

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية لوزير السياحة والآثار في متحف المركبات الملكية صباح اليوم للوقوف على آخر مستجدات المشروع. 

وأشارت نزار إلى أن العرض جديد إلى إلقاء الضوء على جميع القطع الأثرية من خلال ٥ قاعات للعرض؛ أولها قاعة الأنتيكخانة والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية خلال المناسبات المختلفة.

وقاعة الاستقبال وبها شاشة عرض سينمائي ويتم من خلالها عرض فيلم وثائقي عن الفترة الزمنية للأسرة العلوية وتضم القاعة أيضًا غرفة العرض المتغير. 

قاعة الجمالون أو الموكب والتي تمثل الشارع في العصور الملكية وسوف تعرض أندر أنواع المركبات وهي عربة الآلاي والنصف آلاي، وهما عربات يجرها الخيول ويتم تصنيعها بمواصفات معينة للملوك وكبار رجال الدولة. 

قاعة المناسبات الملكية وتضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة مثل حفلات الزفاف والمراسم الجنائزيه والأعياد والمتنزهات وغيرها، لوحات زيتية عبارة عن بورتريهات لملوك وملكات وأميرات وأمراء الأسرة العلوية.

قاعة الحصان وتضم مجموعة من الفتارين لعرض الملابس الخاصة بالعاملين على العربات الملكية والاكسسوارات الخاصة بالخيول.

محتويات المتحف

الجدير بالذكر أن متحف المركبات الملكية، والذي يقع في منطقة بولاق خلف مبنى وزارة الخارجية، على الكورنيش، والقريب من ميدان التحرير، أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩)، وسُمي حينها بمصلحة الركائب الخديوية، ثم تغير اسمه إلى مصلحة الركائب السلطانية في عام ١٩١٤، ثم مصلحة الركائب الملكية في عام ١٩٢٤، ثم تحول أخيرا إلى متحف الركائب الملكية في عام ١٩٧٨، ويعتبر المتحف من أندر المتاحف حيث يعد الرابع من نوعه على مستوى العالم بعد متاحف روسيا وإنجلترا والنمسا.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، المتحف صباح اليوم للوقوف على مستجدات أعمال مشروع ترميم له، واطلع خلال جولته ترميم المقتنيات الأثرية بالمتحف استعدادا للعرض، حيث تم الانتهاء من ترميم أكبر مجموعة من العربات الملكية.

ومعمل الترميم أنهى أعمال الترميم لكل القطع الأثرية المفترض عرضها ضمن سيناريو عرض المتحف، قد أشاد كل الحاضرين بالمجهود المبذول فى أعمال الترميم وفريق العمل، والتقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية عدد من الصور لمقتنيات متحف المركبات الملكية في برلاق والمقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن متحف المركبات الملكية يضم 42 عربة من العربات الملكية للأسرة العلوية، وبدأ العمل فيه منذ 2001 وتوقف عدة مرات، وكان العمل قد توقف به تمامًا في 2017 ثم استأنف المجلس الأعلى العمل ليكون جاهز للافتتاح خلال الفترة القادمة.
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية
"من الأنتكخانة إلى الآلاي".. تعرف على سيناريو عرض متحف المركبات الملكية

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وزير السياحة والاثار مصر متحف المبركبات الملكية السياحة الأنتكخانة الآلاي

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