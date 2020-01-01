وزيرة الصحة تبحث دعم العراق في إدارة أزمة فيروس كورونا (صور)

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:01 م
اللقاء
اللقاء
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، دعم مصر الكامل للأشقاء العراقيين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلي عمق وترابط العلاقات بين العراق ومصر وأواصر الصلة بين البلدين باعتبارهم من أقدم الحضارات في التاريخ.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة هالة زايد، اليوم السبت، السفير العراقي لدى القاهرة أحمد نايف الدليمي، بديوان عام الوزارة، بحضور اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، لمناقشة تقديم سبل الدعم الصحي ونقل خبرات مصر في إدارة جائحة فيروس كورونا إلى جمهورية العراق.

وأوضحت الوزيرة أنه سوف يتم معاملة كافة المواطنين العراقيين على أرض مصر مثلهم مثل المصريين سواء المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت، من خلال إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية بكافة أنواعها داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

وأكد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بإرسال مساعدات عاجلة وفورية من الكمامات والمطهرات والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا المستجد إلى دولة العراق، خلال الأيام القادمة لدعمها في اجتياح تلك الأزمة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على إجراء (كونفرانس كول) بين وزيرة الصحة والسكان المصرية ووزير الصحة العراقي والمعنيين بإدارة أزمة فيروس كورونا بالعراق، حيث سيتم إطلاع الجانب العراقي على البروتوكول المتبع في مصر وإجراءات إدارة الأزمة من خلال التعريف بنظام إدارة المستشفيات وربطها بغرفة العمليات المركزية وهيئة الإسعاف، وآلية تلقي البلاغات من المواطنين وتوجيههم حسب حالتهم الصحية.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بإرسال البروتوكول المتبع في إجراء تحاليل الفيروس والتعريف بالحالة وطرق التشخيص من خلال إجراء الأشعة المقطعية وتحليل الدم، كما وجهت بنقل خبرات اللجنة العلمية والدعم الفني على مدار الساعة لكافة المعنيين بإدارة الأزمة من الجانب العراقي، كما وجهت بإتاحة برامج التدريب الإلكترونية وتشمل برامج مكافحة العدوى والرعايات المركزة لكافة الأطقم الطبية، مؤكدة أهمية إتاحة التعليم والتدريب للأشقاء العراقيين لمساعدتهم في اجتياز الأزمة.

ومن جانبه هنأ السفير العراقي وزيرة الصحة والسكان على النجاح في إدارة أزمة فيروس كورونا في مصر بالشكل الملحوظ دوليًا، معربًا عن سعادته وتطلعه لنقل الخبرات المصرية في ذلك الملف لدعم القطاع الصحي العراقي في مواجهة فيروس كورونا والتصدي له.

كما أثنى السفير على إدارة القطاع الصحي المصري للأزمة من خلال تشخيص الحالات البسيطة والحرجة والإجراءات المتبعة للعزل المنزلي للحالات البسيطة بالإضافة إلى تجربة العزل في بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، والتي ساهمت في الحفاظ على استقرار وتوازن المنظومة الصحية.

وخلال الاجتماع أجرت وزيرة الصحة والسكان، اتصالًا بوزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي، وتوجه الآخير خلاله بالشكر للوزيرة على تقديم الدعم الصحي الكامل للشعب العراقي، مثمنًا دور القيادة السياسية والحكومة المصرية وتوجهها للاهتمام بالقطاع الصحي خلال الفترة الحالية من خلال إطلاق المشروعات القومية ومبادرات الصحة العامة.

وخلال الاتصال أكدت الوزيرة تقديم كافة سبل الدعم الصحي والفني المستمر لدولة العراق، كما تم الاتفاق على التواصل المستمر مع اللجنة العلمية المشرفة على وضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر من خلال (الكونفرانس كول)، كما أثنى وزير الصحة العراقي على بدء تصنيع دواء الريمديسفيرفي مصر، بالإضافة إلى تجربة الحقن ببلازما المتعافيين من الفيروس لعلاج المصابين.
وزيرة الصحة تبحث دعم العراق في إدارة أزمة فيروس كورونا (صور)
وزيرة الصحة تبحث دعم العراق في إدارة أزمة فيروس كورونا (صور)
وزيرة الصحة تبحث دعم العراق في إدارة أزمة فيروس كورونا (صور)
وزيرة الصحة تبحث دعم العراق في إدارة أزمة فيروس كورونا (صور)
وزيرة الصحة تبحث دعم العراق في إدارة أزمة فيروس كورونا (صور)
وزيرة الصحة تبحث دعم العراق في إدارة أزمة فيروس كورونا (صور)

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مصر كورونا بوابة الفجر المواطنين العراق الصحة

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